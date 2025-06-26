МС-21 с российскими и зарубежными системами приступил к сертификационным испытаниям

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с российскими и зарубежными системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям, сообщила пресс-служба "Ростеха".

Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование. Лайнер находился в воздухе 4 часа, испытания проходили на различных высотах.

"На самолете, который сегодня начал сертификационные испытания, осталось всего три зарубежных системы - приводы, тормоза и генераторы. Скоро к программе подключится полностью импортозамещенная машина, на которой все системы и агрегаты будут отечественными. Сейчас она находится в цехе окончательной сборки", - заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.

Параллельно с сертификацией готовится серийное производство МС-21, добавил он: на заводе в разной степени готовности находится более 20 бортов. "Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году", - сказал Евтушенко.

В начале мая этот борт совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский. На нем установлено российское радиоэлектронное оборудование, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и комплексы радиосвязи. Также самолет получил отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования и регулирования давления, светотехнику и пульты самолетных систем. Российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистем и шасси.

"Для получения сертификата типа на полностью отечественный МС-21 планируется совершить порядка 220-230 испытательных полетов, чтобы на 100% быть уверенными в безопасности наших будущих пассажиров", - сказал главный конструктор МС-21 компании "Яковлев" (входит в "Ростех") Виталий Нарышкин.

Первым получателем МС-21, как ожидается, станет "Аэрофлот". Компания сообщала, что рассчитывает на поставки лайнера начиная с четвертого квартала 2026 года. До 2030 года "Аэрофлот" надеется получить 108 МС-21, до 2033-го - увеличить их число в своем парке до 200.