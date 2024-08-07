Поиск

Самолет вернулся в аэропорт Владивостока из-за неисправности в гидросистеме

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В самолете Airbus A320 neo, который вернулся в аэропорт вылета Владивосток, сработало уведомление о неисправности одной из гидросистем, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

"Самолет Airbus A320 neo, выполнявший рейс U6385 по маршруту Владивосток - Петропавлоск-Камчатский, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Во время набора высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем", - говорится в сообщении.

Командир воздушного судна принял решение вернуться во Владивосток, самолет благополучно приземлился. Сейчас на месте работают технические специалисты авиакомпании.

Пассажиры размещены в терминале аэропорта, их обеспечили всем необходимым.

По факту произошедшего организована проверка прокуратуры и доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Владивосток Уральские авиалинии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Остин заявил о готовности США развернуть силы на Ближнем Востоке в кратчайшие сроки

Остин заявил о готовности США развернуть силы на Ближнем Востоке в кратчайшие сроки

Главой политбюро ХАМАС стал лидер этого движения в Газе Яхья Синвар

Британский премьер вновь созвал чрезвычайный комитет из-за акций протеста

Британский премьер вновь созвал чрезвычайный комитет из-за акций протеста

Что произошло за день: вторник, 6 августа

В Бангладеш предложили назначить главой временного правительства нобелевского лауреата Юнуса

В Бангладеш предложили назначить главой временного правительства нобелевского лауреата Юнуса

Anadolu Efes не получала официального ответа по поводу сделки с AB InBev

Рынок акций США слабо растет в начале торгов

Рынок акций США слабо растет в начале торгов
Дипломатическое противостояние

Россия вышлет молдавского дипломата

Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты США губернатора Миннесоты

Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты США губернатора Миннесоты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });