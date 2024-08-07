Самолет вернулся в аэропорт Владивостока из-за неисправности в гидросистеме

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В самолете Airbus A320 neo, который вернулся в аэропорт вылета Владивосток, сработало уведомление о неисправности одной из гидросистем, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

"Самолет Airbus A320 neo, выполнявший рейс U6385 по маршруту Владивосток - Петропавлоск-Камчатский, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Во время набора высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем", - говорится в сообщении.

Командир воздушного судна принял решение вернуться во Владивосток, самолет благополучно приземлился. Сейчас на месте работают технические специалисты авиакомпании.

Пассажиры размещены в терминале аэропорта, их обеспечили всем необходимым.

По факту произошедшего организована проверка прокуратуры и доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).