Песков назвал атаку Киева на госрезиденцию РФ терактом, направленным на срыв переговоров

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Попытка атаки на госрезиденцию РФ в Новгородской области направлена на срыв переговорного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, это - террористический акт, направлен на срыв переговорного процесса", - сказал Песков во вторник журналистам.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря на государственную резиденцию президента в Новгородской области была совершена атака беспилотников. В связи с этим, по словам главы МИД, переговорная позиция Россия по украинскому урегулированию будет пересмотрена.

