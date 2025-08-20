Поиск

Ставки пошлин на экспорт зерна из РФ с 20 августа снова будут нулевыми

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 20 августа вторую неделю подряд будут нулевыми. Такой расчет представил Минсельхоз.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $224 за тонну на пшеницу ($223,5 за предыдущий период), $203,2 - на ячмень ($199,7), $218,7 - на кукурузу ($220).

Новые ставки будут действовать по 26 августа.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Первоначально базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляла 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну. С 24 июля 2025 года базовая цена на ячмень повысилась до 17,875 тыс. рублей за тонну, на пшеницу не изменилась.

