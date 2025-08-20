Поиск

Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Один из крупнейших за последние годы протуберанцев выброшен Солнцем в среду, его масса, по предварительным расчетам, пройдет мимо Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Вблизи южного полюса Солнца сегодня утром был зарегистрирован выброс в космос одного из наиболее крупных за последние годы протуберанцев", - говорится в сообщении лаборатории.

Там отметили, что выброшенная масса в определённый момент превысила размеры Солнца.

"В течение ближайших пары часов в этом месте на поверхность Солнца ещё будет падать "огненный" дождь из не сумевших преодолеть гравитацию остатков горячего вещества, но основная масса выброса покинула атмосферу Солнца окончательно", - заявили ученые.

"В данном случае плазма, предварительно, ушла в сторону от планеты", - сказано в сообщении.

