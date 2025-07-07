Поиск

Ученые зафиксировали наибольший с начала года выброс протуберанца на Солнце

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Самый эффектный и, возможно, самый большой в текущем году выброс протуберанца произошел на Солнце сегодня с утра, между 3 и 7 часами по московскому времени, сообщили в понедельник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"В космос было выброшено волокно плазмы размером около одного миллиона километров, образовавшее в ходе движения нечто, похожее на крутящийся смерч из раскаленного газа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, в отличие от событий прошлой недели, на этот раз выброс произошёл точно напротив Земли на видимой стороне Солнца, точное понимание направления движения протуберанца будет во второй половине суток, когда поступят данные с солнечных коронографов.


РАН Земля Солнце
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобрнауки сообщило об увеличении стоимости обучения в вузах РФ за год на 12%

Минобрнауки сообщило об увеличении стоимости обучения в вузах РФ за год на 12%

Рынок бензинов подает тревожные сигналы. Обзор

Задержаны четверо россиян, совершавшие диверсии по заданию мошенников

Военная операция на Украине

Обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ на Кубани

Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ

Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ

Обломки БПЛА упали на ж/д пути на юге Воронежской области

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 91 украинского БПЛА

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 июля

БПЛА сбиты в Воронежской, Тверской и Смоленской областях

Военные заявили о нейтрализации 48 украинских дронов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6686 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });