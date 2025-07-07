Ученые зафиксировали наибольший с начала года выброс протуберанца на Солнце

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Самый эффектный и, возможно, самый большой в текущем году выброс протуберанца произошел на Солнце сегодня с утра, между 3 и 7 часами по московскому времени, сообщили в понедельник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"В космос было выброшено волокно плазмы размером около одного миллиона километров, образовавшее в ходе движения нечто, похожее на крутящийся смерч из раскаленного газа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, в отличие от событий прошлой недели, на этот раз выброс произошёл точно напротив Земли на видимой стороне Солнца, точное понимание направления движения протуберанца будет во второй половине суток, когда поступят данные с солнечных коронографов.



