Около южного полюса Солнца произошел один из самых крупных за последние годы выбросов плазмы

Специалисты полагают, что риски воздействия на Землю почти исключены

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Исключительно крупный выброс плазмы зарегистрирован около 11:00 по московскому времени в воскресенье в районе южного полюса Солнца, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"В настоящий момент считается установленным, что облако плазмы редкого размера и плотности было сформировано в результате дестабилизации гигантского солнечного протуберанца, располагавшегося на обратной стороне Солнца и по этой причине не наблюдавшегося с Земли", - говорится в сообщении.

По данным ученых, момент подъема протуберанца над краем Солнца был зарегистрирован несколькими работающими на земной орбите космическими телескопами.

"В поле зрения космических средств выброс будет находиться еще около суток. Это позволит гораздо точнее определить траекторию его движения, которая, однако, станет понятна во всех деталях только к концу дня. В настоящий момент считается, что плазма движется под очень большим углом к направлению на Землю, не исключено даже, что в обратном от Земли направлении", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что "глобально Солнце продолжает демонстрировать наличие крупных запасов взрывной энергии".

"После крупного выброса начала месяца, который стал причиной самой продолжительной серии магнитных бурь с 2017 года, это уже второе событие такого масштаба за неделю. На этот раз, правда, риски воздействия на планету почти исключены. Завтра будет выдано дополнительно сообщение с учетом более точных результатов расчета", - сообщила лаборатория.