Военные РФ сообщили о пресечении попытки диверсионной операции ВСУ в Черном море

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли попытку диверсионной операции вооруженных сил Украины в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут, поражен украинский катер, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В ночь с 19 на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут", - говорится в сообщении.

По словам военных, попытка диверсионной операции ВСУ была пресечена. "На удалении в 72 километра от побережья Крыма один из катеров ВСУ был поражен расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет"", - заявили в ведомстве.

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения катера ВСУ в Черном море расчетами центра "Рубикон". "Разведку и объективный контроль поражения цели осуществлял расчет разведывательного БПЛА Zala", - сказали военные.