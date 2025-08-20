РФ ввела ответные санкции против британских СМИ, НПО и консалтинговых структур

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Москва в качестве ответной меры ввела санкции в отношении ряда британских СМИ, НПО и консалтинговых структур, заявили в среду в МИД РФ.

"В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

В опубликованном списке фигурирует 21 фамилия. Как отметили в МИД РФ, упомянутые британские подданные "сотрудничают с деструктивными британскими медиа- и консалтинговыми структурами граждан третьих стран", в связи с чем им "отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию".

"Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - подчеркнули на Смоленской площади.