В Ставрополе осуждены обвиняемые в мошенничестве при закупке для участников СВО

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор участникам преступной группы во главе с бывшим министром Ставрополья по национальной политике и делам казачества Александром Писаренко по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в среду.

"Вынесен приговор о мошенничестве при осуществлении закупки товаров для нужд участников СВО на сумму более 130 млн рублей (...). Прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении организатора и десятерых членов преступной группы", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в сентябре 2022 года Писаренко, занимавший должность министра Ставропольского края по национальной политике и делам казачества, организовал преступную группу с целью хищения средств из регионального резервного фонда. Подсудимый с помощью директора Ставропольского краевого казачьего центра Андрея Воронцова заключал с аффилированными предпринимателями госконтракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников СВО.

"На момент задержания Андрей Воронцов занимал уже должность помощника губернатора Ставропольского края", - уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Всего в состав преступной группы входило 11 человек. Шестерых подсудимых приговорили к лишению свободы на сроки от двух до девяти лет в колониях общего и строгого режима. Троим фигурантам назначили лишение свободы от одного года до трех лет условно.

"Двум женщинам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от двух лет шести месяцев до четырех лет в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста", - уточняется в пресс-релизе краевой прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в июле 2023 года Писаренко был арестован по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

