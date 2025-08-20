Осужденный француз Винатье стал фигурантом дела о шпионаже

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в России иностранным агентом), ранее осужденный по делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иноагента, стал фигурантом расследования о шпионаже, следует из судебной базы.

Согласно картотеке столичных судов общей юрисдикции, 20 августа Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о продлении в отношении "Винатье Л.К.Ж." срока содержания под стражей.

Как следует из базы, Винатье вменяется шпионаж (ст. 276 УК РФ). Заседание назначено на 25 августа в 14:30, указано в картотеке.

Ранее об уголовном деле о шпионаже в отношении Винатье не сообщалось.

Официальными комментариями по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В 2025 году Винатье был приговорен к трем годам колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По этому делу Винатье признал вину в полном объеме.

Согласно фабуле дела, на протяжении нескольких лет Винатье, не предоставляя документы, необходимые для включения в реестр иноагентов, собирал информацию в области российской военной и военно-технической деятельности, которые, как посчитало следствие, при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России.

Винатье - консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно сайту НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".