Поиск

Осужденный француз Винатье стал фигурантом дела о шпионаже

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в России иностранным агентом), ранее осужденный по делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иноагента, стал фигурантом расследования о шпионаже, следует из судебной базы.

Согласно картотеке столичных судов общей юрисдикции, 20 августа Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о продлении в отношении "Винатье Л.К.Ж." срока содержания под стражей.

Как следует из базы, Винатье вменяется шпионаж (ст. 276 УК РФ). Заседание назначено на 25 августа в 14:30, указано в картотеке.

Ранее об уголовном деле о шпионаже в отношении Винатье не сообщалось.

Официальными комментариями по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В 2025 году Винатье был приговорен к трем годам колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По этому делу Винатье признал вину в полном объеме.

Согласно фабуле дела, на протяжении нескольких лет Винатье, не предоставляя документы, необходимые для включения в реестр иноагентов, собирал информацию в области российской военной и военно-технической деятельности, которые, как посчитало следствие, при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России.

Винатье - консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно сайту НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".

Москва Лефортовский суд Лоран Винатье уголовное дело
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Биоспутник "Бион-М" №2 с мышами, мухами и растениями выведен на орбиту

Что произошло за день: среда, 20 августа

Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин за счет запрета экспорта для производителей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В России цены с 12 по 18 августа снизились на 0,04%, годовая инфляция ушла ниже 8,5%

Генпрокуратура просит обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 26 человек

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 26 человек

Американец заочно осужден в РФ на 28 лет за участие в боях на стороне Украины

Американец заочно осужден в РФ на 28 лет за участие в боях на стороне Украины

РФ ввела ответные санкции против британских СМИ, НПО и консалтинговых структур

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7002 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });