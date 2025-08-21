Поиск

Оператор ж/д перевозок сообщил о задержке семи поездов в Крым и из него

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) сообщил о задержке в четверг четырех поездов дальнего следования по направлению в Крым и трех - из Крыма.

В своем телеграм-канале оператор уточнил, что по состоянию на 13:00 по московскому времени опаздывают три состава из Москвы в Симферополь (отправление 20 августа, задержка пять часов), Феодосию (20 августа, 1,5 часа) и Севастополь (20 августа, 1 час), а также один - из Санкт-Петербурга в Севастополь (20 августа, 1,5 часа).

В Москву задержаны два состава из Симферополя (оба отправились 20 августа, опоздание от 1,5 до 3 часов) и один из Феодосии (20 августа, 2 часа).

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания", - добавили в ГСЭ.

В ГСЭ не назвали причины задержки составов, но утром в четверг в РЖД заявили, что приостановлено движение поездов из-за падения БПЛА в Воронежской области. После 7:00 по московскому времени движение возобновили. В РЖД утром заявили, что в пути задерживаются 19 составов.

Гранд Сервис Экспресс Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Север"

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по объектам на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по объектам на Украине

Суд приговорил к 15 годам россиянку, готовившую теракт в Крыму по заданию Киева

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

В Туве за сутки локализовали лесные пожары на площади 1,5 тысячи га

В Туве за сутки локализовали лесные пожары на площади 1,5 тысячи га

ЦБ РФ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 49 беспилотников ВСУ

Приостановлено движение поездов в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА

Осужденный француз Винатье стал фигурантом дела о шпионаже

Осужденный француз Винатье стал фигурантом дела о шпионаже
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7008 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });