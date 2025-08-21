Оператор ж/д перевозок сообщил о задержке семи поездов в Крым и из него

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) сообщил о задержке в четверг четырех поездов дальнего следования по направлению в Крым и трех - из Крыма.

В своем телеграм-канале оператор уточнил, что по состоянию на 13:00 по московскому времени опаздывают три состава из Москвы в Симферополь (отправление 20 августа, задержка пять часов), Феодосию (20 августа, 1,5 часа) и Севастополь (20 августа, 1 час), а также один - из Санкт-Петербурга в Севастополь (20 августа, 1,5 часа).

В Москву задержаны два состава из Симферополя (оба отправились 20 августа, опоздание от 1,5 до 3 часов) и один из Феодосии (20 августа, 2 часа).

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания", - добавили в ГСЭ.

В ГСЭ не назвали причины задержки составов, но утром в четверг в РЖД заявили, что приостановлено движение поездов из-за падения БПЛА в Воронежской области. После 7:00 по московскому времени движение возобновили. В РЖД утром заявили, что в пути задерживаются 19 составов.