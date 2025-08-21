Поиск

Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Север"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север", заслушал доклады по текущей обстановке, поставил ряд задач, сообщили в военном ведомстве в четверг.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север", где заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника в зоне ответственности группировки, а также поставил ряд задач", - заявили в Минобороны РФ

"Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны РФ по вопросам оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой и его модернизации с учетом опыта боевого применения в ходе СВО", - отметили в ведомстве.

Там сообщили, что Белоусову доложили о применении в зоне СВО отечественных беспилотников, были представлены беспилотные летательные аппараты, способные обеспечивать дистанционное минирование местности, а также уничтожать бронеобъекты и фортификационные сооружения противника.

"Главе российского военного ведомства представили наземные роботизированные комплексы, используемые для поражения бронетехники и хорошо укрепленных опорных пунктов противника, а также доставки военнослужащим группировки материально-технических средств на передовые позиции", - заявили в Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что Белоусову также рассказали о роботизированном комплексе, который ведет установку противотанковых мин, и об использовании ретранслятора на беспилотниках.

"Благодаря использованию ретранслятора с беспилотного летательного аппарата дальность работы наземных робототехнических комплексов для доставки материально-технических средств, провизии и воды увеличена до 15 километров", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, министр также осмотрел средства для борьбы с беспилотниками ВСУ, которые "военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО и результативно применяют в ходе решения боевых задач на линии боевого соприкосновения".

"Глава российского военного ведомства поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды", - добавили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Андрей Белоусов Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по объектам на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по объектам на Украине

Суд приговорил к 15 годам россиянку, готовившую теракт в Крыму по заданию Киева

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

В Туве за сутки локализовали лесные пожары на площади 1,5 тысячи га

В Туве за сутки локализовали лесные пожары на площади 1,5 тысячи га

ЦБ РФ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 49 беспилотников ВСУ

Приостановлено движение поездов в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА

Осужденный француз Винатье стал фигурантом дела о шпионаже

Осужденный француз Винатье стал фигурантом дела о шпионаже
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7008 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });