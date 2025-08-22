Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 54 дронов ВСУ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что с 23:00 четверга до 7:00 пятницы перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотника.

По данным ведомства, 19 дронов нейтрализованы над Брянской областью, 11 - над Волгоградской, восемь - над Ростовской, семь - над Воронежской, по три беспилотника - над территориями Белгородской и Орловской областей, два - над Курской областью и один дрон уничтожен над территорией Республики Крым.