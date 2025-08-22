Поиск

РЖД ввели в график 59 поездов, задержанных в Воронежской области после падения БПЛА

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - РЖД ввели в график 59 пассажирских поездов дальнего следования, задержанных в Воронежской области, сообщила компания.

"В конечные пункты уже прибыли 17 задержанных поездов, а 59 - введены в график. В настоящее время с опозданием следует 50 поездов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что максимальное время задержки составляет четыре часа. РЖД полностью сохраняют объемы движения на южном направлении, отмен пассажирских поездов не допущено.

Ранее в РЖД заявляли, что из-за повреждения контактной сети на участке Россошь - Сохрановка после падения дрона с задержками проследовали более 70 пассажирских поездов.

РЖД Воронежская область
