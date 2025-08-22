В Москве разрешили купание в шести зонах отдыха

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Московское управление Роспотребнадзора разрешило купание в шести зонах отдыха города из девяти.

Это Тропарево (Юго-Западный административный округ); "Пионерский пруд" (Центральный административный округ); озера Школьное и Черное (Зеленоградский административный округ); Путяевский пруд и озеро "Белое" (Восточный административный округ).

В Мещерское (Западный административный округ) качество воды ухудшилось и в настоящее время купание там не рекомендуется. Четыре зоны отдыха в Северном административном округе: "Левобережье", пляж "Динамо", Головинские пруды и Большой Садовый пруд приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов, песка.