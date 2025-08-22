Поиск

В Москве разрешили купание в шести зонах отдыха

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Московское управление Роспотребнадзора разрешило купание в шести зонах отдыха города из девяти.

Это Тропарево (Юго-Западный административный округ); "Пионерский пруд" (Центральный административный округ); озера Школьное и Черное (Зеленоградский административный округ); Путяевский пруд и озеро "Белое" (Восточный административный округ).

В Мещерское (Западный административный округ) качество воды ухудшилось и в настоящее время купание там не рекомендуется. Четыре зоны отдыха в Северном административном округе: "Левобережье", пляж "Динамо", Головинские пруды и Большой Садовый пруд приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов, песка.

Роспотребнадзор Москва Мещерское Путяевский пруд Динамо Головинские пруды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии логистических объектов в бухте Улисс

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Глава РАН сообщил о переносе сроков российских миссий на Луну и Венеру

В Брянской области объект ТЭК загорелся после атаки ВСУ

Первая апелляция подана в суд на решение о передаче РФ акций Струкова в ЮГК

ФСБ задержала в ДНР двух россиян, причастных к терактам против чиновников

Поставки нефти из РФ в Венгрию по "Дружбе" вновь прекращены из-за атаки ВСУ

Поставки нефти из РФ в Венгрию по "Дружбе" вновь прекращены из-за атаки ВСУ

Рассмотрение иска Генпрокуратуры России к банку Rietumu начнется 22 сентября

Лесные пожары площадью свыше 1 тыс. га тушат в Иркутской области

Лесные пожары площадью свыше 1 тыс. га тушат в Иркутской области

Сильные осадки прогнозируются в Краснодарском крае и на Северном Кавказе

Сильные осадки прогнозируются в Краснодарском крае и на Северном Кавказе
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7012 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });