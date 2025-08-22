Поиск

Больше 1,1 тысячи машин скопились перед Крымским мостом со стороны Керчи

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в пятницу днем со стороны Керчи ожидают 1120 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"13:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1120 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания со стороны Керчи превышает три часа.

Более тысячи машин скопилось в ожидании досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи к полудню четверга, в ночь на пятницу их количество снижалось до 297, но затем снова начало расти. Со стороны Краснодарского края очередей не было.

Значительные очереди на досмотр перед Крымским мостом на выезд из Крыма формируются третий день подряд.

Крым Керчь Крымский мост Тамань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

В Пензенской области вводили план "Ковер"

В Киргизии спасатели надеются в пятницу добраться на пике Победы до россиянки с переломом

Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

ФСБ сообщила о задержании двух жителей Приморья за сотрудничество с СБУ

Суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии логистических объектов в бухте Улисс

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Глава РАН сообщил о переносе сроков российских миссий на Луну и Венеру

В Брянской области объект ТЭК загорелся после атаки ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7015 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });