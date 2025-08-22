Больше 1,1 тысячи машин скопились перед Крымским мостом со стороны Керчи

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в пятницу днем со стороны Керчи ожидают 1120 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"13:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1120 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания со стороны Керчи превышает три часа.

Более тысячи машин скопилось в ожидании досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи к полудню четверга, в ночь на пятницу их количество снижалось до 297, но затем снова начало расти. Со стороны Краснодарского края очередей не было.

Значительные очереди на досмотр перед Крымским мостом на выезд из Крыма формируются третий день подряд.