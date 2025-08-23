Землетрясение магнитудой 5,8 произошло возле Камчатки

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8, которое произошло в субботу днем в акватории Тихого океана южнее Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 268 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 64 км под морским дном.

По данным геофизиков, в Петропавловске-Камчатском это землетрясение могло ощущаться силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщалось, 30 июля у восточного побережья Камчатки произошло мощное землетрясение, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Жители населенных пунктов ощутили подземные толчки силой до 8 баллов. Объявлялась тревога цунами. В регионе продолжаются афтершоки, многие из которых ощущаются в населенных пунктах.