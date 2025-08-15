Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали в Тихом океане близ Камчатки землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие было зарегистрировано в 22:11 по местному времени (13:11 по Москве) с эпицентром в 97 км восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 48 км под морским дном.

По предварительным данным, в краевом центре землетрясение ощутили силой до пяти баллов. Тревога цунами не объявлялась.

30 июля утром произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами.

По распоряжению губернатора для сил и средств Камчатской территориальной подсистемы РСЧС введен режим ЧС для оценки состояния зданий и сооружений.