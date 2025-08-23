Поиск

Линия электроснабжения повреждена в Калужской области после уничтожения дронов ВСУ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что после отражения атаки десяти украинских беспилотников в Барятинском районе повреждена линия электроснабжения.

"Сегодня днем силами ПВО уничтожены 10 БПЛА. (...) При падении БПЛА в Барятинском районе незначительно повреждена линия электроснабжения одной из деревень", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По данным губернатора, восстановительные работы будут начаты в ближайшее время.

Дроны были уничтожены над Бабынинским, Барятинским, Дзержинским, Мещовским, Кировским, Перемышльским, Хвастовичским и Юхновским районами. Никто не пострадал, уточнил Шапша.

