В Крыму потушили обширное возгорание сухой растительности

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили возгорание сухой растительности в Симферопольском районе Крыма, сообщила в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по республике.

Как отмечается в сообщении, его ликвидация объявлена в 18:50.

О пожаре около села Школьное Симферопольского района стало известно в воскресенье. Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 3 га, затем она возросла до 200 га. Локализовать возгорание удалось в воскресенье на 250 га.