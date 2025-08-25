Около 8,4 тыс. га леса горит в Якутии

Тушение лесного пожара в Якутии. Архивное фото. Фото: Иван Никифоров/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары на площади более 8,4 тыс. га тушат в Якутии, сообщает в понедельник пресс-служба Минэкологии региона.

"На начало суток действует 24 лесных пожара на площади 8,402 тыс. га на территориях Верхоянского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Ленского, Мирнинского, Олекминского, Оленекского, Сунтарского, Среднеколымского, Таттинского, Усть-Алданского и Чурапчинского районов", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы 520 человек и 24 единицы техники.

Режим ЧС в лесах введен на территории Мирнинского района. Особые противопожарные режимы действуют в Верхоянском, Олекминском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах и городском округе Жатай.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. По данным Авиалесоохраны, в 2024 году площадь природных пожаров в республике составила около 3,25 млн га.

С начала пожароопасного сезона установлены 73 виновника пожаров, составлено 152 протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.