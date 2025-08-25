Еще 12 телеграм-каналов заблокировали за незаконную продажу сведений из ЕГРН

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Еще 12 телеграм-каналов заблокировали с начала года за незаконную продажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщили в пресс-службе Росреестра.

"В настоящее время решения о блокировке вынесены в отношении еще 12 телеграм-каналов. (...) Незаконная продажа сведений из ЕГРН может привести к серьезным последствиям, включая мошенничества и нарушение прав граждан", - рассказал заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Всего с 2024 года по этой причине заблокировано 25 телеграм-каналов.

В ведомстве напомнили, что запрет на создание ресурсов, в которых незаконно предоставляют данные из ЕГРН, ввели в 2021 году. За нарушение закона грозит административная ответственность.