Группа миноритариев Petropavlovsk подала иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Группа владельцев акций Petropavlovsk подала иск в Арбитражный суд Москвы к "Московской бирже", Газпромбанку и "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК).

Согласно материалам суда, иск принят к производству, предварительное заседание назначено на 28 октября. До 22 октября присоединиться к требованиям могут другие акционеры Petropavlovsk. Сама Petropavlovsk привлекается к разбирательству в качестве третьего лица.

Суть иска пока не раскрывается.

Весной 2022 года Газпромбанк, который был основным кредитором и покупателем золота Petropavlovsk, попал под санкции Великобритании. Это затруднило золотодобытчику сбыт и обслуживание долга, он начал пропускать платежи по процентам. Газпромбанк потребовал досрочного погашения, а вскоре передал права требования по обязательствам новым кредиторам. Смена кредиторов, крупнейшим из которых стала фирма, связанная с УГМК, не освободила Petropavlovsk от досрочного погашения. Золотодобытчик был вынужден запустить процедуру несостоятельности и инициировать делистинг акций с LSE и "Мосбиржи". В сентябре 2022 года компания "УГМК-Инвест" выкупила у Petropavlovsk все ключевые активы - рудники и производственные предприятия.

Крупные акционеры и миноритарии Petropavlovsk сделку не поддерживали и заявляли о намерении обратиться в ЦБ, ФСБ и прокуратуру с просьбой проверить законность действий руководства компании, делистинг, а также сделку между Газпромбанком и УГМК. О результатах этих инициатив не сообщалось. В 2024 году Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) обратилась в УГМК с предложением провести встречу для обсуждения вопроса выкупа акций у российских розничных миноритариев, приобретавших бумаги через "Мосбиржу". В процессе сделки, писала АРИ, серьезно пострадал широкий круг розничных инвесторов, которые доверили свои сбережения российскому фондовому рынку, приобретали на "Мосбирже" акции этой "российской по своей сути компании", а потом потеряли личные сбережения.

Petropavlovsk вел отработку золоторудных месторождений в Амурской области. Крупнейшим акционером компании с долей 29%, по последним раскрытым данным, было "Южуралзолото".

