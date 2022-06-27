"Мосбиржа" с 30 июня исключит из баз индексов акции Petropavlovsk

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 30 июня исключит из баз расчета индексов обыкновенные акции Petropavlovsk PLC в связи с их переводом 28 июня из первого котировального списка в третий, говорится на сайте биржи.

Поэтому с 30 июня вводятся в действие новые базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС, Индекса МосБиржи широкого рынка и Индекса РТС широкого рынка, Индекса МосБиржи металлов и добычи и Индекса РТС металлов и добычи, Индекса МосБиржи средней и малой капитализации и Индекса РТС средней и малой капитализации.

Базы индексов "Мосбиржи" пересматриваются ежеквартально, действующие базы расчетов индексов введены с 17 июня. База расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС включала 42 акции. Акции Petropavlovsk с этого времени находились в листе ожидания на исключение из индексов. Их вес в расчете основных индексов биржи составлял 0,12%.

Решение понизить уровень листинга акций Petropavlovsk было принято в связи с наступлением иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на бирже. В частности, компания раскрыла информацию о невозможности подготовки годовой и финансовой отчетности за 2021 год в связи с текущим финансовым положением, о потенциальной невозможности провести аудит и исполнить ряд финансовых обязательств.

Petropavlovsk не смог закончить аудит отчетности за 2021 год и не успевает сделать это и опубликовать результаты в установленный срок. Совет директоров компании решил сдвинуть даты отчетного периода с конца 2021 года до конца февраля 2022 года (то есть 2021 финансовый год для Petropavlovsk будет состоять из 14 месяцев). Но даже так, считает совет, компании вряд ли удастся завершить аудит, если ситуация существенно не изменится.

В апреле Газпромбанк потребовал от Petropavlovsk досрочного погашения кредита на $201 млн, включая проценты. Потом права требования по этому кредиту перешли к "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК), однако это не освободило золотодобытчика от досрочного погашения обязательства. Petropavlovsk не может сейчас погасить этот кредит и вряд ли сможет его рефинансировать, сообщала компания.

Petropavlovsk нанял внешнего консультанта для поиска возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации. В том числе компания рассматривала возможность продажи активов. При этом, предупреждал Petropavlovsk, учитывая уровень долговой нагрузки компании, вряд ли от поступлений от возможных сделок что-то останется для акционеров.

Включение Газпромбанка, который был основным кредитором и покупателем Petropavlovsk, в санкционный список Великобритании, затруднило компании сбыт золота и обслуживание долга, золотодобытчик начал пропускать платежи по процентам. Petropavlovsk не смог также выплатить купон по долларовым евробондам-2022.

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Ее крупнейшим акционером является ЮГК Константина Струкова с долей около 29%.