Суд в Москве приговорил к 5,5 годам колонии основателя Petropavlovsk Масловского

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского за особо крупное мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Кроме того, суд удовлетворил иск о возмещении ущерба, заявленный потерпевшим по делу - компанией "Покровский рудник", - на сумму более чем в 99 млн руб.

Защита Масловского заявила, что обжалует приговор.

Гособвинение в прениях просило приговорить Масловского к семи с половиной годам колонии. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Масловский признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщалось, в деле идет речь о покупке одной из подконтрольных Масловскому компанией здания в Благовещенске, принадлежавшего сыну бизнесмена, по, как считает следствие, завышенной стоимости. Сумму ущерба по делу следствие оценило в 95 млн руб.

Масловский был задержан в декабре 2020 года. Вину бизнесмен не признал.

В прошлом году в России также был объявлен в розыск и арестован заочно Алексей Масловский - сын Павла Масловского.

Petropavlovsk входил в топ-5 российских золотодобытчиков, но из-за проблем со сбытом золота и обслуживанием долга в 2022 году инициировал процедуру несостоятельности и в сентябре продал все ключевые активы структурам "Уральской горно-металлургической компании". Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29% является владелец "Южуралзолота" Константин Струков.