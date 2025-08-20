Поиск

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 26 человек

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате пожара на предприятии в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 26 человек, сообщает оперативный штаб.

"По состоянию на 20 августа в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек. Продолжается работа по опознанию, проводятся необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.

19 августа сообщалось о 25 погибших и 139 пострадавших.

На стационарном лечении остаются 30 человек, 15 из них в Рязани, 15 - в Москве, 109 пациентов проходят амбулаторное лечение.

Режим ЧС в границах поселка Лесной продолжает действовать. Работы по ликвидации последствий продолжаются, в том числе на территории предприятия, сообщил оперштаб.

Пожар в цехе предприятия в поселке Лесной произошел 15 августа. Губернатор Павел Малков вечером того же дня ввел режим ЧС на территории Шиловского муниципального района. 18 августа в Рязанской области было объявлено днем траура в связи с гибелью людей.

Лесной Шиловский район Рязанская область
