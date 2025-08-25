Поиск

Экс-замгубернатора Белгородской области Базаров задержан по подозрению в получении взяток

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Правоохранители задержали бывшего заместителя губернатора Белгородской области Владимира Базарова по подозрению в хищении свыше 250 млн рублей при строительстве оборонительных сооружений в регионе, сообщили в пресс-центре МВД России.

"Следователями Следственного департамента МВД России возбуждены четыре уголовных дела в отношении Владимира Базарова и других лиц. Они подозреваются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой от представителей коммерческих организаций за оказание содействия по заключению контрактов на строительные работы и общее покровительство", - говорится в сообщении МВД в понедельник.

По версии следствия, бывший начальник Управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев совершили растрату.

"Они похитили более 251 млн рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений - тетраэдров, установленных на границе с Украиной", - сказали в полиции.

При этом указания о закупке и согласовании с Минобороны РФ тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали от Базарова, который занимал должность заместителя губернатора - начальника департамента строительства Белгородской области и "лично курировал строительство фортификационных сооружений и закупки по данному направлению деятельности".

"Следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд г. Москвы с ходатайствами об избрании Владимиру Базарову и другим лицам мер пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-центре.

По данному факту следователем в феврале 2025 года были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата). Части фигурантов уже предъявлены обвинения.

По местам проживания и работы Базарова и его предполагаемых сообщников полицейскими проводятся следственные действия.

"Расследование хищений бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной, продолжается. Устанавливаются все соучастники противоправной деятельности", - резюмировали в полиции.

