Поиск

Минэнерго поручено следить за балансом цен на АЗС

Запрет на экспорт бензина будет продлен, сообщила пресс-служба правительства РФ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ситуации на топливном рынке поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего рынка топливом и соблюдения баланса цен в розничном сегменте, сообщила пресс-служба правительства.

Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо.

На совещании обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса, условия поставок и цены на топливо в отдельных регионах страны, вопросы соблюдения антимонопольного законодательства в части его розничной реализации, а также продажа топлива сельхозпроизводителям во время уборочной кампании.

"В настоящее время действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, который будет продлен", - говорится в сообщении.

ЭкономикаНК рекомендовано увеличить предложение топлива, в том числе за счет вывода мощностей из резерваЧитать подробнее

По информации Минэнерго, в результате увеличения объемов продаж и своевременной отгрузки топлива в регионах цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже снижаются последние два торговых дня. Производители соблюдают баланс поставок топлива на внутренний рынок в период повышенного спроса, подчеркивается в сообщении.

"Поставки сельхозпроизводителям на пике уборочной кампании идут в штатном режиме, все заявки аграриев удовлетворяются. ФАС возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах", - отчиталось правительство.

Как сообщалось, в августе действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей. Ранее сообщалось, что Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет и на сентябрь, но официального опубликования соответствующего постановления не было.

Источники "Интерфакса", комментируя итоги совещания заметили, что нефтяным компаниям было рекомендовано ускорить сроки проведения ремонтных работ на НПЗ и вывести на рынок имеющиеся резервы. Некоторые компании пообещали увеличить переработку. По словам одного из собеседников агентства, прогнозируется, что в сентябре производство бензинов должно превысить спрос на внутреннем рынке. Потенциальными источниками увеличения предложения на внутреннем рынке могут стать закупки из Белоруссии и увеличение переработки на Астраханском ГПЗ.

Один из источников добавил, что было отмечено, что пока не планируется запрещать экспорт бензинов после сентября, по словам другого - эта мера в принципе не считается особенно эффективной ввиду небольшого экспорта.

Также, говорят участники совещания, обсуждался вопрос маржинальности АЗС и влияния на нее повышенных акцизов.

Александр Новак Минэкономразвития Минэнерго бензин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мишустин подписал документ о предложении денонсировать Европейскую конвенцию против пыток

Четыре человека задержаны по делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области

Четыре человека задержаны по делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области

Что произошло за день: понедельник, 25 августа

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 28 человек

Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Урожайность гречихи в 2025 году с избытком обеспечит рынок крупой

Минэкономразвития просят рассмотреть обращения о введении моратория на банкротство в АПК

Группа миноритариев Petropavlovsk подала иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК

Мессенджер Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ"

Мессенджер Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ"

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда РФ

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда РФ
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });