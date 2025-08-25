Минэнерго поручено следить за балансом цен на АЗС

Запрет на экспорт бензина будет продлен, сообщила пресс-служба правительства РФ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ситуации на топливном рынке поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего рынка топливом и соблюдения баланса цен в розничном сегменте, сообщила пресс-служба правительства.

Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо.

На совещании обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса, условия поставок и цены на топливо в отдельных регионах страны, вопросы соблюдения антимонопольного законодательства в части его розничной реализации, а также продажа топлива сельхозпроизводителям во время уборочной кампании.

"В настоящее время действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, который будет продлен", - говорится в сообщении.

По информации Минэнерго, в результате увеличения объемов продаж и своевременной отгрузки топлива в регионах цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже снижаются последние два торговых дня. Производители соблюдают баланс поставок топлива на внутренний рынок в период повышенного спроса, подчеркивается в сообщении.

"Поставки сельхозпроизводителям на пике уборочной кампании идут в штатном режиме, все заявки аграриев удовлетворяются. ФАС возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах", - отчиталось правительство.

Как сообщалось, в августе действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей. Ранее сообщалось, что Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет и на сентябрь, но официального опубликования соответствующего постановления не было.

Источники "Интерфакса", комментируя итоги совещания заметили, что нефтяным компаниям было рекомендовано ускорить сроки проведения ремонтных работ на НПЗ и вывести на рынок имеющиеся резервы. Некоторые компании пообещали увеличить переработку. По словам одного из собеседников агентства, прогнозируется, что в сентябре производство бензинов должно превысить спрос на внутреннем рынке. Потенциальными источниками увеличения предложения на внутреннем рынке могут стать закупки из Белоруссии и увеличение переработки на Астраханском ГПЗ.

Один из источников добавил, что было отмечено, что пока не планируется запрещать экспорт бензинов после сентября, по словам другого - эта мера в принципе не считается особенно эффективной ввиду небольшого экспорта.

Также, говорят участники совещания, обсуждался вопрос маржинальности АЗС и влияния на нее повышенных акцизов.