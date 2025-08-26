Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Лидирует "Группа Позитив"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник умеренно растет, отыгрывая потери предыдущего дня из-за сохраняющейся геополитической неопределенности относительно сроков мирного урегулирования конфликта на Украине. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов подрос на 0,1% во главе с бумагами ПАО "Группа Позитив" (+2,3%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2889,83 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 августа, составляет 80,6842 руб. (-6,56 копейки).

Подорожали также акции "Русала" (+0,7%), "Газпрома" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), МКПАО "Яндекс" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп накануне вновь выразил уверенность, что ему удастся прекратить боевые действия на Украине. "Мы остановим конфликт в конечном счете", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в понедельник. Он отметил, что изначально, когда занял пост главы Белого дома, думал, что этот конфликт будет легче всего урегулировать, "но это оказалось большим конфликтом между личностями".

Также Трамп заявил, что оценит ситуацию с урегулированием украинского конфликта через неделю-две, и вновь не исключил последствий в случае отсутствия прогресса.

По словам Трампа, российской и украинской сторонам нужно самим решить, когда они готовы провести саммит. "Решение - за ними", - сказал Трамп в ходе встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Белом доме, отвечая на вопрос о сроках подобных переговоров.

Он отметил, что лидеры России и Украины должны провести отдельную двустороннюю встречу, "прежде чем я смогу тоже принять участие и закрыть эту сделку". При этом Трамп указал, что не может гарантировать, что встреча президентов состоится. "Я не знаю, встретятся они или нет. Они хотят, чтобы я был на их встрече", - сказал глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заявил в понедельник, что власти РФ согласны вместе с США сокращать ядерные арсеналы. "Россия согласна сделать это", - сказал он журналистам в Белом доме. При этом Трамп добавил: "Думаю, что Китай тоже будет согласен делать это".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, рынок акций РФ чувствует себя не очень уверенно, покупатели не спешат наращивать позиции в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности.

Основным сдерживающим фактором для инвесторов остаются противоречивые сигналы относительно урегулирования конфликта на Украине. Президент США Трамп повторил, что перспективы урегулирования станут яснее через одну-две недели, и не исключил как введения новых санкций против России в случае срыва переговоров, так и отказа от дальнейших мер. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил готовность России и Украины смягчить свои позиции, что добавляет рынку волатильности.

На дневном графике индекс МосБиржи движется выше ключевых скользящих средних, что указывает на сохраняющийся умеренный восходящий импульс, несмотря на локальное давление. Ближайший уровень поддержки - 2850 пунктов, а сопротивление по-прежнему находится в районе 3000 пунктов, считает Магомедов.

Индексы акций в США накануне снизились на 0,2-0,8% во главе с Dow Jones в рамках коррекции после подъема в минувшую пятницу. Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу повысили ожидания снижения базовой процентной ставки американским ЦБ в сентябре. Однако эти ожидания могут уменьшиться, если не будут подкреплены статданными по экономике США, отмечает The Wall Street Journal.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения на сентябрьском заседании в настоящее время оценивается рынком в 84,2% против 73% перед выступлением Пауэлла в пятницу.

На этой неделе внимание трейдеров направлено на отчет министерства торговли США о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федрезервом.

Другой отчет Минторга, обнародованный в понедельник, показал небольшое снижение продаж новостроек в США в июле. Продажи сократились на 0,6% - до 652 тыс. домов в пересчете на годовые темпы по сравнению с пересмотренными 656 тыс. домов месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост до 630 тыс. домов с объявленного ранее июньского уровня (627 тыс.).

В Азии во вторник также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены также корректируются вниз после скачка накануне, когда фьючерс на Brent поднимался до $69 за баррель на сигналах от ФРС США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 по Москве составила $68,49 за баррель (-0,4%), октябрьская цена фьючерса на WTI - $64,47 за баррель (-0,5%).