Структура "Газпрома" продала санаторий в Кисловодске на 18% дороже стартовой цены

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" нашло покупателя на санаторий "Факел" в Кисловодске (Ставропольский край), сообщается в протоколе аукциона, который прошел на электронной торговой площадке ГПБ.

"По результатам подведения итогов, было принято решение: признать процедуру состоявшейся, определить лучшей заявку участника ООО "А Промлизинг", предложившего цену договора 1,04 млрд рублей с учетом НДС, и заключить с ним договор", - говорится в протоколе.

Начальная цена составляла 882,91 млн рублей с НДС. Таким образом, лот ушел с торгов по цене, выше начальной на 17,9%. Заявку также подавало ООО "Агроинвестгруп".

Как сообщается на портале ЭТП ГПБ, санаторий "Факел" состоит из зданий спального и лечебного корпусов, столовой и технического помещения с гаражными боксами.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "А Промлизинг" (Москва) было зарегистрировано в июне 2025 года, единственным владельцем является Цвия Левиев, руководителем - Вячеслав Хлопунов. Основной вид деятельности компании - финансовая аренда (лизинг/сублизинг). Цвия Левиев также владеет 100% ООО "АФИ Рус" (Москва). По данным сайта общества, "АФИ Рус" управляет российскими проектами группы компаний AFI Development в сфере девелопмента и реализации объектов жилой и коммерческой недвижимости.

ООО "Агроинвестгрупп" (Москва) было зарегистрировано в мае 2022 года. Управляющей компанией является ООО "СИК менеджмент груп", которая также управляет ООО "Комфорт" (Ростовская область), основной вид деятельности - гостиницы и прочие места временного проживания. По данным ЕГРЮЛ, бенефициаром является ООО "Управляющая компания "Династия"" (Москва).

В мае "Газпром" решил выставить на продажу несколько санаторно-курортных объектов, среди которых "Голубая горка" (Сочи, Хостинский район), оздоровительный центр " Санаторий Юг" (Сочи, Лазаревский район), лечебно-профилактическая база "Голубая волна" (на побережье Черного моря в 5 км от поселка Дюрсо и 25 км от Новороссийска) и пансионат "Факел" (Кисловодск).