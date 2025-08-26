Поиск

Структура "Газпрома" продала санаторий в Кисловодске на 18% дороже стартовой цены

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" нашло покупателя на санаторий "Факел" в Кисловодске (Ставропольский край), сообщается в протоколе аукциона, который прошел на электронной торговой площадке ГПБ.

"По результатам подведения итогов, было принято решение: признать процедуру состоявшейся, определить лучшей заявку участника ООО "А Промлизинг", предложившего цену договора 1,04 млрд рублей с учетом НДС, и заключить с ним договор", - говорится в протоколе.

Начальная цена составляла 882,91 млн рублей с НДС. Таким образом, лот ушел с торгов по цене, выше начальной на 17,9%. Заявку также подавало ООО "Агроинвестгруп".

Как сообщается на портале ЭТП ГПБ, санаторий "Факел" состоит из зданий спального и лечебного корпусов, столовой и технического помещения с гаражными боксами.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "А Промлизинг" (Москва) было зарегистрировано в июне 2025 года, единственным владельцем является Цвия Левиев, руководителем - Вячеслав Хлопунов. Основной вид деятельности компании - финансовая аренда (лизинг/сублизинг). Цвия Левиев также владеет 100% ООО "АФИ Рус" (Москва). По данным сайта общества, "АФИ Рус" управляет российскими проектами группы компаний AFI Development в сфере девелопмента и реализации объектов жилой и коммерческой недвижимости.

ООО "Агроинвестгрупп" (Москва) было зарегистрировано в мае 2022 года. Управляющей компанией является ООО "СИК менеджмент груп", которая также управляет ООО "Комфорт" (Ростовская область), основной вид деятельности - гостиницы и прочие места временного проживания. По данным ЕГРЮЛ, бенефициаром является ООО "Управляющая компания "Династия"" (Москва).

В мае "Газпром" решил выставить на продажу несколько санаторно-курортных объектов, среди которых "Голубая горка" (Сочи, Хостинский район), оздоровительный центр " Санаторий Юг" (Сочи, Лазаревский район), лечебно-профилактическая база "Голубая волна" (на побережье Черного моря в 5 км от поселка Дюрсо и 25 км от Новороссийска) и пансионат "Факел" (Кисловодск).

Газпром Кисловодск Ставропольский край Факел Сочи Цвия Левиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Блогер Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Блогер Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Власти РФ планируют ограничить число банковских карт для граждан

Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив

Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

Касперская сообщила о подготовке законопроекта о регулировании ИИ в России

Касперская сообщила о подготовке законопроекта о регулировании ИИ в России

Генпрокуратура подала иск к приморскому "Рыболовецкому колхозу "Восток-1""

Массированная атака БПЛА пришлась на Волгоградскую область

Летняя погода, предварительно, будет 1 сентября в Москве

Летняя погода, предварительно, будет 1 сентября в Москве
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7029 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });