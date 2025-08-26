МИД РФ указал на попытки Киева и ЕС нивелировать достигнутые на Аляске договоренности

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Михаил Галузин обсудил ситуацию вокруг Украины с послом Турции Танжу Бильгичем, сообщает МИД РФ.

"Предметно обсуждена ситуация вокруг Украины с учетом состоявшейся 15 августа встречи президента России В.В.Путина и президента США Д.Трампа на Аляске. Турецкому послу были доведены российские оценки этих переговоров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На встрече с российской стороны заявлено о неконструктивной линии Киева и представителей Евросоюза "на нивелирование достигнутых на Аляске договоренностей и их последующую ревизию", отметили на Смоленской площади.

Дипломаты также подтвердили "настрой на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества между Россией и Турцией", говорится в сообщении.