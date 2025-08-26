Скончался первый постсоветский губернатор Новгородской области Прусак

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Скончался первый постсоветский губернатор Новгородской области Михаил Прусак, сообщил "Интерфаксу" председатель региональной думы Юрий Бобрышев.

Прусак руководил Новгородской областью в 1991-2007 годах, после чего стал бизнесменом.

В разные годы он занимал должности народного депутата СССР, депутата и члена Федерального собрания РФ, представлял страну в Парламентской ассамблее Совета Европы, являлся лидером Демократической партии России.

В 2016 году Прусак перенес инсульт.