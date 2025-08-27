Поиск

РФ за семь месяцев увеличила экспорт макаронных изделий на 27%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - РФ за семь месяцев 2025 года экспортировала макаронных изделий на сумму более $104 млн, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении поставки выросли на 7%, почти до 72 тыс. тонн.

В топ-5 стран-импортеров вошли Белоруссия, на долю которой пришлось 32% поставок, Казахстан (22%), Узбекистан (11%), Грузия (6%), и Азербайджан (6%).

По данным Росстата, в первом полугодии этого года производство макаронных изделий в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 1,7%. В июне в годовом выражении их выпуск снизился на 2,7%, до 119 тыс. тонн.

Агроэкспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ через месяц может закрыть свою экономзону для норвежских рыболовных судов

Росрыболовство в биржевой торговле рыбой видит риски дополнительной нагрузки для бизнеса

Обвиняемый в мошенничестве экс-глава энергосбытовой компании экстрадирован из Коста-Рики в РФ

Алиев не считает Азербайджан ответственным за ухудшение отношений с Россией

ФСБ сообщила о предотвращении теракта с БПЛА на военном объекте в Энгельсе

Российские военные нейтрализовали за ночь 26 беспилотников ВСУ

Уиткофф заявил, что США намерены завершить конфликт в секторе Газа до конца года

Уиткофф заявил, что США намерены завершить конфликт в секторе Газа до конца года

Жилой дом горит в Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА

Что произошло за день: вторник, 26 августа

Резервный самолет Air China с пассажирами вылетел из Нижневартовска

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2361 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });