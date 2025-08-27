РФ за семь месяцев увеличила экспорт макаронных изделий на 27%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - РФ за семь месяцев 2025 года экспортировала макаронных изделий на сумму более $104 млн, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении поставки выросли на 7%, почти до 72 тыс. тонн.

В топ-5 стран-импортеров вошли Белоруссия, на долю которой пришлось 32% поставок, Казахстан (22%), Узбекистан (11%), Грузия (6%), и Азербайджан (6%).

По данным Росстата, в первом полугодии этого года производство макаронных изделий в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 1,7%. В июне в годовом выражении их выпуск снизился на 2,7%, до 119 тыс. тонн.