Песков не комментирует возможность встречи Путина и Алиева в Китае

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не стали конкретизировать, планируется ли встреча президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "на полях" саммита ШОС в Китае.

"Мы готовим сейчас как раз график двусторонних встреч, его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями, после того, как это будет финализировано, мы вас проинформируем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин встретиться с Алиевым "на полях" саммита ШОС, где будут присутствовать оба президента.

"Путин сейчас активно ведет подготовку и уже к Дальневосточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке", - сказал также Песков, напомнив, что запланировано выступление президента на пленарном заседании форума 5 сентября.

"До этого состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведется подготовка", - добавил он.