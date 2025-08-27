Поиск

Больше тысячи машин скопилось в очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в среду вечером со стороны Керчи ожидают 1030 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Время ожидания со стороны Керчи превышает три часа.

Более тысячи машин в очереди перед Крымским мостом на выезд из Крыма фиксируются четвертый день подряд.

Крым Крымский мост
Суд в Москве арестовал экс-замгубернатора Белгородской области Базарова

Суд оштрафовал сервис Pinterest на 10 млн рублей

Twitch оштрафован на 61 млн руб. за нарушение российского законодательства

Акции "Татнефти" подешевели после выхода отчета за полугодие по МСФО

"Татнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

РКН потребовал от Flickr незамедлительно удалить запрещенный контент

МВД Киргизии проводит доследственную проверку организации восхождения Наговицыной

Трое бывших высокопоставленных сотрудников МВД получили сроки за получение взяток

В Киргизии дроны не обнаружили признаков жизни российской альпинистки на пике Победы

Кремль негативно относится к возможности размещения на Украине военных из Европы

