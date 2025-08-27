Больше тысячи машин скопилось в очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в среду вечером со стороны Керчи ожидают 1030 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Время ожидания со стороны Керчи превышает три часа.

Более тысячи машин в очереди перед Крымским мостом на выезд из Крыма фиксируются четвертый день подряд.