Минобороны РФ сообщило о бомбардировке позиций ВСУ в промзоне Покровска

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации украинских сил в Красноармейске (Покровске) в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Позиции одного из подразделений 155-ой отдельной механизированной бригады ВСУ обнаружили в промышленной зоне города в результате разведывательных мероприятий, сказано в сообщении министерства.

"По выявленной цели был нанесен авиаудар экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение пункта временной дислокации подразделения ВСУ", - заявило Минобороны РФ.

По данным министерства, в районе села Петропавловка в Харьковской области авиаударом уничтожен пункт управления беспилотной авиацией 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ.

"В результате нанесенного по цели авиаудара экипажем ВКС России с применением легкой многоцелевой управляемой ракеты Х-39 пункт управления БПЛА противника был уничтожен, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени. Активность беспилотных летательных аппаратов противника в данном районе значительно снизилась", - сказано в сообщении министерства.