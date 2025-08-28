Песков отрицает достижение договоренности о "воздушном перемирии"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Никаких договоренностей об установлении "воздушного перемирия" в конфликте на Украине нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких договоренностей на этот счет не достигалось", - ответил он на соответствующий вопрос.

По его словам, "все, что может обсуждаться в рамках поисков выхода на траекторию урегулирования , должно обсуждаться в дискретном режиме".

"Специальная военная операция продолжается. Одновременно с этим Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят", - ответил Песков.

Так он ответил на вопрос, нет ли противоречия между заявлениями Москвы о желании достичь прогресса на переговорах с Украиной и нанесением ударов по военным объектам этой страны.