Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне специальной военной операции, сообщило военное ведомство в четверг.

"Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе работы на командном пункте объединения группировки войск "Центр" заслушал доклады командного состава и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск по уничтожению противника в зоне ответственности", - говорится в сообщении министерства.

Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил Белоусову о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях, c учетом активного применения беспилотников, а также о материально-техническом обеспечении войск, заявило Минобороны РФ.