МИД РФ объяснил ущерб гражданской инфраструктуре Украины при обстрелах применением Киевом средств ПВО и РЭБ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В МИД РФ в связи с повреждением здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетных обстрелов заявили, что ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими Вооруженными силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ", - говорится в размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства ответе официального представителя МИД России на вопрос СМИ.

Так в МИД РФ прокомментировали информацию СМИ о вызове представителя российской дипмиссии при Евросоюзе в Европейскую внешнеполитическую службу в связи с повреждением здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетных обстрелов минувшей ночью.

При этом на Смоленской площади заявили, что шумиха в ЕС "относительно якобы российских атак на гражданские объекты", контрастирует с отсутствием реакции руководства ЕС и его стран-членов на "систематические целенаправленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры и террористические акты киевского режима на территории Российской Федерации, сопровождаемые жертвами среди мирного населения".

Как сообщили в МИД РФ, и.о. постпреда РФ при ЕС довел соответствующую позицию до европейской стороны.

Ранее в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети Х, что провела телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом "после массированных ударов по Киеву, которые также затронули наши офисы ЕС". Со своей стороны, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что поговорила с базирующимися в Киеве дипломатами ЕС и собирается вызвать представителя российского постпредства. Кроме того, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о вызове в министерство посла РФ в королевстве Андрея Келина.