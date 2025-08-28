Глава Еврокомиссии сообщила, что поговорила по телефону с Зеленским и Трампом

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг заявила, что провела телефонные разговоры с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

"Только что поговорила с президентом Зеленским, а затем с Дональдом Трампом, после массированных ударов по Киеву, которые также затронули наши офисы ЕС", - написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

Она вновь отметила, что нужно обеспечить "справедливый и продолжительный мир для Украины с твердыми и заслуживающими доверия гарантиями".