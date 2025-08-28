В Думу внесен законопроект о расширении перечня лиц, признаваемых ветеранами СВО

Предлагается включить в перечень членов штурмовых подразделений

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень лиц, которых могут признавать ветеранами СВО, предлагается включить в него участников штурмовых подразделений, служивших с осени 2022 г. по осень 2023 г.

В пояснительной записке, опубликованной в базе данных Госдумы, говорится, что законопроект подготовлен во исполнение поручения президента РФ "по вопросу отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции (далее - СВО)".

В ней отмечается, что ветеранами в настоящее время не могут признаваться граждане, "принимавшие участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений (иных правоотношений), заключенных на определенный срок с Минобороны России в период с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г."

В тот период, поясняется в записке, граждане заключали соглашения о пребывании в специальных формированиях Минобороны России, а с 1 сентября 2023 года по новому законодательству контракты о прохождении военной службы заключались уже с Вооруженными силами РФ.

Таким образом, согласно внесенному законопроекту 1005209-8, на статус ветерана боевых действий сможет претендовать и эта категория граждан.