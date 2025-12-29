Лидеры РФ и США проведут телефонный разговор в ближайшее время

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в самое ближайшее время проведут новый телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В самое ближайшее время. Мы сообщим вам", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

У него спросили, как в Кремле оценивают состоявшиеся накануне переговоры между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы не знаем, как они прошли, поэтому мы не можем оценивать. Президент РФ и президент США договорились еще раз созвониться (после этих переговоров). Вот тогда мы получим информацию", - ответил представитель Кремля.