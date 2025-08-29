Поиск

С 1 сентября при звонках от компаний на телефоне будет отображаться их название

Соответствующие правила утверждены правительством РФ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила маркировки звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"С 1 сентября этого года все операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов. Подписано соответствующее постановление правительства, которое утверждает порядок передачи и состав такой информации", - говорится в сообщении.

Согласно документу, при входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи"), заявили в аппарате Григоренко.

"Передача данных будет осуществляться операторами связи на основании договора об отображении информации, заключенного с представителем бизнеса", - уточняется в сообщении.

Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.

"Правительство системно повышает безопасность граждан в цифровой среде, и внедрение маркировки звонков - важный шаг в этой работе. В результате человек сможет увидеть на экране своего телефона не просто неизвестный номер, а название компании и цель звонка. Это лишает мошенников их главного инструмента - анонимности, и позволяет гражданам надежно фильтровать нежелательные и потенциально опасные звонки", - заявил Григоренко.

В аппарате вице-премьера отметили, что эта мера является частью системной работы кабинета министров по противодействию мошенничеству. Там напомнили, в начале этого года был принят закон, который включает около 30 мер по противодействию киберпреступникам, ряд из которых уже вступила в силу. Так, действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а сообщения от портала Госуслуг больше не приходят, пока человек разговаривает по телефону.

В начале неделе правительство представило для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов второй пакет мер против мошенников, включающий около 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде, которые предполагают, в том числе уголовную и административную ответственность для нарушителей закона.

