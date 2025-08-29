Поиск

Кремль считает нецелесообразным раскрывать детали переговоров РФ-США на Аляске

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россия не считает целесообразным раскрывать детали переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске по вопросу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования. Но мы считаем, что какие-либо детали выдавать нецелесообразно, ибо в интересах урегулирования сейчас важно вести работу в дискретном режиме", - сказал Песков журналистам.

Так Песков прокомментировал сообщения СМИ, которые приводят заявление главы МИД Турции о том, что Россия якобы согласилась на сохранение части Запорожской и Херсонской областей в пределах линий соприкосновения.

"Мы сознательно сами не раскрываем всех деталей беседы двух президентов, которая состоялась на Аляске", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что беседа Путина и Трампа "была нужная". "Она была своевременная, содержательная и очень конструктивная", - сказал представитель Кремля.

15 августа Путин и Трамп встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба политических лидера положительно охарактеризовали переговоры. Позднее Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Президент США заявил, что поддерживает этот план.

