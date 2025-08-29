Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент в Кремле, сегодня он в середине дня проведет совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сообщил Песков журналистам.

Кроме того, в графике президента, добавил он, встречи, посвященные подготовке к предстоящей поездке в Китай и во Владивосток.

Песков напомнил, что большая часть поездки президента, которая начнется в воскресенье, пройдет в Китае, первый город - Тяньцзинь, где пройдет саммит ШОС и "ШОС плюс", а затем в Пекине будет программа, посвященная двусторонним контактам между председателем КНДР Си Цзиньпином и президентом Путиным, а также торжествам по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончанию Второй мировой войны.

"Будет также много двусторонних встреч "на полях". И после этого президент уже перелетит во Владивосток, где будет заниматься делами Дальнего Востока, примет участие в пленарном заседании форума", - сказал Песков.