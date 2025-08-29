В МИД допустили корректировку подходов РФ к вопросам заключения нового соглашения на смену ДСНВ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российские подходы к возможному заключению соглашения, которое может прийти на смену ДСНВ, будут корректироваться в соответствии с анализом ситуации в сфере безопасности и стратегической стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захаров.

"Что касается перспектив нового соглашения на смену ДСНВ - российские подходы будут корректироваться в соответствии с всесторонним анализом эволюции ситуации в сфере безопасности, международной безопасности и стратегической стабильности", - заявила Захарова на брифинге в пятницу.

"Мы исходим из неизменности наших подходов к тематике перспектив возобновления стратегического диалога с США, будущности ДСНВ", - отметила официальный представитель МИД.

По словам Захаровой, "Россия неоднократно обозначала предпосылки для возможного перезапуска договорного процесса". "Ключевым препятствием остается нынешних состояние требующих выправление российско-американских отношений", - указала она.

"Кроме того, Вашингтону необходимо вернуться к практическому соблюдению принципов ДСНВ. О чем ведется речь: неделимость безопасности, равноправие и взаимовыгодное взаимодействие, признание неразрывной взаимосвязи стратегических наступательных и оборонительных вооружений", - пояснила Захарова.

ДСНВ, или СНВ-3, – договор России и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

В послании Федеральному собранию в феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него.