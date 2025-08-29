Поиск

Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы

Благодаря этому удалось стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику, заявил Белоусов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году его министерству удалось оптимизировать финансовые расходы и стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику страны.

Он сказал об этом на заседании коллегии ведомства. Выдержки из его выступления распространила пресс-служба Минобороны.

"В этом году удалось оптимизировать финансовые расходы. В результате не был снижен объем закупок вооружения, выполняются все обязательства в части денежного довольствия военнослужащих, соответствующих социальных выплат и льгот", - сказал Белоусов.

"Благодаря этому удалось стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику страны", - сообщил он.

Белоусов также отметил, что с начала года в ведомстве внедряется система управления проектами, "максимально адаптированная к военной специфике".

Хроника 03 июня 2024 года – 29 августа 2025 годаБюджет РФ
Андрей Белоусов Минобороны
