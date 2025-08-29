В России завершено создание госсистемы единого воинского учета

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что в России завершено создание государственной системы единого воинского учета. Он сказал об этом на заседании коллегии министерства. Выдержки из его выступления распространило Минобороны.

"Одно из достижений в этой сфере - завершение создания государственной системы единого воинского учета", - заявил Белоусов.

"Приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения "Алушта", - сказал министр.