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Кабмин одобрил поправки о взаимодействии работодателей с военкоматами через реестр призывников

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект об информационном взаимодействии работодателей с военкоматами через электронный реестр призывников и стоящих на военном учете, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим документом.

По его словам, проект отзыва 2 июля одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, в нем говорится: "Правительство РФ поддерживает законопроект".

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подготовил законопроект № 646824-8 в рамках реализации поручения президента по вопросам призыва граждан на военную службу (Пр-2474). В соответствии с поручением, осенний призыв 2024 года должен осуществляться с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете", отмечается в пояснительной записке.

Законопроект уточняет положения 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", об информационном взаимодействии военных комиссариатов с организациями, в которых работают (обучаются) граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете.

Сейчас организации (должностные лица, ответственные за военно-учетную работу) направляют в военные комиссариаты необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, в том числе с использованием портала Госуслуг, указал автор проекта.

Он предложил разрешить организациям и военкоматам проводить этот обмен данными также через другие информационные системы, предусмотренные федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", в порядке, установленном правительством. Одной из таких информссистем и является создаваемый в стране электронный реестр воинского учета.

Картаполов внес законопроект в парламент 13 июня. Профильный думский комитет - комитет по обороне - рекомендовал инициативу к принятию в первом чтении.

В заключении комитета сказано, что "рассматриваемый законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере воинского учета в части доступности использования всех возможных инструментов для электронного взаимодействия и для автоматизированного режима учета сведений, содержащихся в документах воинского учета в целях их поддержания в актуальном состоянии".

Андрей Картаполов правительство Госдума Госуслуги
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